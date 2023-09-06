На западе Москвы демонтировали нелегальную постройку с автомойкой и общепитом

Постройку возвели без разрешений и согласований на строительство, при отсутствии прав на земельный участок под стройку

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Незаконную автомойку и ресторан площадью более 500 кв. м демонтировали в районе Раменки, об этом сообщила пресс-служба столичная госинспекция по недвижимости.

"Объект площадью 505,31 кв. м использовали под автомойку и ресторан. Постройку возвели без разрешений и согласований на строительство, при отсутствии прав на земельный участок под стройку. Суд признал ее нелегальной и обязал владельца освободить территорию", - привели в тексте слова начальника ведомства Ивана Боброва.

В пресс-службе добавили, что незаконная постройка была расположена на улице Лобачевского. Большую часть самостроя - свыше 401 кв. м - демонтировал собственник, оставшаяся ликвидирована силами Госинспекции по недвижимости.

В материале подчеркивается, что в Москве проводится системная работа по ликвидации незаконных построек и последовательно создается качественная городская среда в разных районах независимо от их удаленности от центра. Благоустройство, озеленение, расширение сети местных услуг, создание дополнительных рабочих мест и улучшение работы транспорта позволит сделать столичные районы одинаково комфортными, отмечается в сообщении.