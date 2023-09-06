Хабаровские депутаты предложили изменить условия дальневосточной ипотеки

Региональные парламентарии считают, что требование пятилетнего стажа работы на Дальнем Востоке и рост стоимости жилья не позволяют в полной мере решить проблему кадрового обеспечения субъекта

ХАБАРОВСК, 6 сентября. /ТАСС/. Депутаты Хабаровской законодательной думы предлагают изменить условия дальневосточной ипотеки для привлечения кадров, сообщается в Telegram-канале думы.

"Для привлечения молодых специалистов с медицинским и педагогическим образованием и закрепления населения на Дальнем Востоке депутаты инициировали обращение в правительство РФ об изменении условий программы "Дальневосточная ипотека", - говорится в сообщении.

В Хабаровском крае участниками программы стали 795 человек. Однако установленное требование пятилетнего стажа работы на Дальнем Востоке и рост стоимости жилья, как считают депутаты, не позволяют в полной мере решить проблему кадрового обеспечения региона. Кроме того, приобретение жилого помещения на вторичном рынке возможно только в селах, моногородах и муниципальных образованиях Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Инициатива депутатов заключается в исключении требований к стажу работы в пять лет в медицинских и образовательных государственных или муниципальных организациях. Также предлагается давать возможность приобретения жилья на вторичном рынке в рабочих поселках, поселках городского типа либо городах с населением до 50 тыс. человек, а также увеличить размер ипотечного кредита с 6 до 10 млн рублей.

"Нам необходимо обеспечить миграционный поток высококвалифицированных кадров на территорию края. Расширение дальневосточной ипотеки сделает регион более привлекательным для специалистов, потому что будет возможность сразу приобрести жилье на выгодных условиях", - сказала председатель комитета по социальной политике Ольга Ушакова.

Льготная дальневосточная ипотека запущена в 2019 году. Программа позволяет получить ипотечный кредит на жилье в ДФО по льготной ставке не более 2% годовых. Граждане могут приобрести жилье в новостройках, а также квартиры на вторичном рынке на территории сельских населенных пунктов, в Магаданской области, в Чукотском автономном округе или в моногородах. Также по льготной ставке можно построить индивидуальный жилой дом.