В Даниловском районе Москвы реорганизуют неэффективно используемый участок

На неэффективно используемом участке планируется возвести почти 164 тыс. кв. м жилья, а также около 94 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Неэффективно используемый участок в Даниловском районе Москвы реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Проектом предусмотрено строительство почти 260 тыс. кв. м недвижимости, сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

"В рамках редевелопмента территории площадью 9,37 га на Дербеневской улице предусмотрено строительство почти 260 тыс. кв. м различной недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 57 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект превысит 1,1 млрд рублей. В результате реорганизации площадки будет создано свыше 2,3 тыс. новых рабочих мест", - привели в тексте слова заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В пресс-службе рассказали, что территория находится в пешей доступности от станции метро "Павелецкая" и Павелецкого вокзала. Ее комплексным развитием смогут заняться правообладатели, городской оператор или инвестор, который может быть определен по результатам торгов.

"На неэффективно используемом участке в Даниловском районе планируется возвести почти 164 тыс. кв. м жилья, а также около 94 тыс. кв. м общественно-деловых и социальных объектов, включая детский сад для 350 воспитанников, школу для 700 учеников и инновационный IT-комплекс непрерывного образования более чем на 1,7 тыс. мест. Кроме того, проектом предусмотрено строительство гостиницы на 1 тыс. номеров с физкультурно-оздоровительным комплексом, а также размещение отделений банков, кафе и магазинов", - процитировали в материале министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества города Максима Гамана.