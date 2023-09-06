Минвостокразвития заявило, что объем ввода жилья в ДФО в 2023 году достигнет 4,6 млн кв. м

Глава ведомства Алексей Чекунков назвал такой показатель одним из важнейших достижений в округе

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Объем введенного в эксплуатацию жилья на Дальнем Востоке по итогам текущего года достигнет 4,6 млн кв. м, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Одно из важнейших достижений, я считаю, - удвоение объемов ввода жилищного строительства. Если в 2018 году было 2,5 млн кв. м, то в 2023-м будет 4,6 млн кв. м. Это, конечно, эффект "Дальневосточной ипотеки". Вы знаете, стройка имеет большой мультипликатор, она тянет за собой многое", - сказал он в интервью телеканалу РБК.

Кроме того, министр подчеркнул, что на Дальнем Востоке реализуются не только нацпроекты, как и по всей стране, но также в дополнение к этому по программе президентской субсидии более 120 млрд рублей направлено на создание социальных объектов.

Ранее вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил внести изменения в законодательство РФ для ускорения строительных процедур на Дальнем Востоке. По его словам, подготовительный этап, связанный с получением разрешения на строительство, оформлением документации, занимает столько же времени, сколько и сама стройка, а сокращение сроков прохождения документации, уменьшение количества документов создают значительный положительный эффект.