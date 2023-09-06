Удмуртия планирует за три года решить проблему с обманутыми дольщиками

В реестре находится 112 человек

ТАСС, 6 сентября. Власти Удмуртии рассчитывают за три года решить проблему оставшихся 112 обманутых дольщиков, сообщил журналистам министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Ришат Ибрагимов.

"В течение трех лет мы хотим полностью закрыть вопрос с [обманутыми] дольщиками, чтобы у нас таких не осталось", - сказал Ибрагимов.

Он отметил, что сейчас в реестре находится 112 человек. Для решения вопроса власти предусмотрели выплаты из республиканского бюджета.

"В текущем году у нас 62 млн рублей уже выплачено. Планируем в течение трех последующих лет ежегодно из бюджета Удмуртской Республики предусматривать порядка 132 млн", - уточнил министр.