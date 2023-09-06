В России частные дома получат маркировку "зеленых"

Как отметили в ДОМ.РФ, новостройки будут проверяться автоматически на соответствие нескольким зеленым требованиям

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Стандарт для строительства "зеленых" индивидуальных жилых домов (ИЖС) будет разработан в России, сообщила пресс-служба ДОМ.РФ.

"Логичным шагом после принятия ГОСТ Р для многоквартирных домов станет создание аналогичного стандарта для строительства индивидуальных жилых домов, мы активно работаем над ним", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам директора по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марины Слуцкой, одновременно проекты индивидуальных домов, соответствующие критериям экологической безопасности и комфорта, будут отмечены зеленым знаком в суперсервисе для ИЖС строим.дом.рф. "Уже сегодня проекты, соответствующие нескольким его предварительным критериям, получат маркировку зеленых на платформе строим.дом.рф. Теперь пользователи, для которых важно сохранение окружающей среды и забота о своем здоровье, могут выбирать свой проект из их числа", - приводит пресс-служба ее комментарий.

По данным ДОМ.РФ, новостройки будут проверяться автоматически на соответствие нескольким зеленым требованиям, сформированным по предварительным критериям проекта зеленого ГОСТ Р для ИЖС, на основании информации, вносимой в сервис застройщиками и производителями домокомплектов.

В свою очередь, директор Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ Александр Лукьянов заявил, что возможность выбора экологичных проектов домов появилась именно благодаря развитию ресурса строим.дом.рф. "Для этого доступна опция "Зеленый ИЖС" в меню фильтров. Продолжают функционировать опции "Доступен для строительства зимой" и "Победитель всероссийского конкурса проектов", - сказал он.

На текущий момент на платформе строим.дом.рф размещено более 900 проектов и около 300 проверенных подрядчиков. Пользователи могут подобрать здесь проект строительства, выбрать ипотеку с мерами государственной поддержки, а также ознакомиться с аналитикой по каждому региону страны.