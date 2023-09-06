В ЦБ увидели признаки перегрева рынка ипотеки

Это связано с ростом инвестиционного спроса из-за снижения курса рубля, говорится в материалах Банка России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Рынок ипотеки в России в II квартале 2023 года демонстрирует признаки перегрева на фоне роста инвестиционного спроса из-за снижения курса рубля, указано в материалах Банка России.

"Ипотека демонстрирует признаки перегрева: во втором квартале 2023 года темпы роста существенно ускорились по сравнению с первым кварталом (до +7 с +4,2%), почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года (+7,2% в четвертом квартале 2022 года)", - отметил регулятор.

Банк России указал, что одной из причин такой динамики стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля.

По данным регулятора, во втором квартале было выдано ипотеки на 1,8 трлн рублей, что на 39% выше первого квартала. Выдачи в сегменте готового жилья во втором квартале 2023 года достигли 1,1 трлн рублей (+46% к первому кварталу 2023 года). Выдачи ипотеки на строящееся жилье (ДДУ), практически полностью обеспеченные господдержкой, составили 0,6 трлн рублей (+29%).