Капремонт "дома-шедевра" конструктивизма в Беговом районе завершится до конца 2023 года

В пресс-службе ФКР Москвы отметили, что на объекте обновят фасад, крышу и заменят внутридомовые коммуникации

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Работы по обновлению дома №16/26, корпус 2 на улице Расковой завершат в 2023 году в рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда в районе Беговой. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда капремонта (ФКР) Москвы.

"Сохранять дома, которые являются шедеврами конструктивизма, важно. Этот архитектурный стиль - драгоценность нашей страны, визитная карточка. Каждый из объектов, выполненных в нем, является предметом гордости. В 2023 году мы восстановим дом №16/26, корпус 2 на улице Расковой", - сказал замначальника производственно-технического управления ФКР Борис Джиоев, слова которого приводятся в сообщении.

Он добавил, что перед началом работ был создан уникальный проект их проведения, подобраны максимально подходящие материалы и технологии. "Сейчас специалисты завершают капитальный ремонт фасада здания. В целом работы закончим до конца года. Подарим вторую жизнь этому шедевру конструктивизма", - заверил Джиоев.

Как отметили в фонде, особое внимание специалистов направлено на восстановление фасада дома, его ремонт начался с расчистки и ремонта штукатурного слоя. Затем заделали трещины, восстановили локальные повреждения кирпичной кладки. На следующем этапе специалисты выполнили ремонт архитектурных элементов - цементно-известковым раствором привели в порядок межэтажные пояса и наличники. Также был нанесен биозащитный состав в местах намокания.

"В настоящий момент на подготовленную поверхность специалисты наносят свежее окрасочное покрытие водоотталкивающей акриловой краски. Одновременно ведутся работы по устройству плиточного цоколя, замене отливов и ремонту входных групп. Также предстоит обновить откосы и установить новые современные окна в местах общего пользования. На крыше дома ведутся работы по замене старого слоя кровельного настила, ремонту вентиляционных шахт и замене металлической части парапета. В рамках капитального ремонта уже заменили магистрали центрального отопления, сейчас специалисты обновляют магистрали холодного и горячего водоснабжения", - уточнили в пресс-службе.

Здание было возведено на севере столицы в 1932 году по индивидуальному проекту в стиле конструктивизма. На объекте обновят фасад, крышу и заменят внутридомовые коммуникации.

Шедевр конструктивизма

"Конструктивизм зародился в начале XX века в России. Отличительная черта этого архитектурного стиля - функциональность формы, которая являлась отражением индустриального общества того времени. Абстрактность, совмещенная со строгостью и стратегией движения, создает неповторимое очарование конструктивизма. Декоративная стилизация в этом архитектурном стиле отсутствует, отдавая право доминирования практичности и эргономичности", - резюмировали в столичном фонде капремонта.

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.

Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году ремонт запланировано начать в 2,3 тыс. домов.