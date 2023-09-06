В Москве на Михалковской улице построят дом для участников программы реновации

Новый жилой дом Г-образной формы общей площадью около 30,5 тыс. кв. м будет состоять из четырех секций переменной этажности, рассчитанных на 275 квартир

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Жилой дом с подземной парковкой для переселения жителей района Коптево по программе реновации возведут на севере столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На севере столицы, в районе Коптево, продолжается обновление жилого фонда в рамках программы реновации. В результате за время ее реализации появляются не только современные кварталы, но и параллельно возводятся объекты образования, спорта и здравоохранения, модернизируется транспортная инфраструктура. Сейчас начинается строительство дома на 275 квартир на Михалковской улице для переселения по реновации. Строители ведут подготовительные работы по погружению шпунтового ограждения", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Стартовая площадка расположена по адресу: Михалковская улица, земельный участок 10.

Генподрядчиком строительства выступает концерн "Крост". Новый жилой дом Г-образной формы общей площадью около 30,5 тыс. кв. м будет состоять из четырех секций переменной этажности, рассчитанных на 275 квартир. Фасадные решения монолитного дома представляют собой сочетание керамогранитной плитки, сборных навесных железобетонных панелей с различными вариантами отделки: плитка из кирпича и архитектурный бетон с рельефным рисунком.

"Всего к переселению жителей будут доступны 119 однокомнатных, 103 двухкомнатных, 48 трехкомнатных и пять четырехкомнатных квартир. Среди них две "двушки" предназначены для маломобильных групп населения, которые отличаются расширенными дверными проемами, большими холлами и совмещенными санузлами со специальными поручнями", - уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Стройка по стандарту

Согласно стандарту программы реновации, утвержденному постановлением правительства Москвы, все квартиры сдадут с готовой внутренней отделкой, остекленными лоджиями, установленными входными и межкомнатными дверями, сантехникой, кухонными мойками и плитами, а также металлическими корзинами для наружных блоков кондиционеров.

Также на первых этажах в каждой секции разместят вестибюльно-входные группы, лифтовые холлы, колясочные, комнаты консьержа, кладовые уборочного инвентаря. Помимо них, предусмотрены центр информирования населения, объединенная диспетчерская служба и помещения под коммерческие объекты. Все подъезды выполнят на уровне земли и оборудуют системами видеонаблюдения, контроля и управления доступом.

"Вертикальное перемещение между этажами будет осуществляться по лестницам и с помощью лифтов грузоподъемностью 400 кг и 1 тыс. кг с режимом перевозки пожарных подразделений и маломобильных групп населения. Суммарно в здании установят 10 кабин", - отметили в пресс-службе.

Проект благоустройства прилегающей территории включает создание тротуаров, установку наружного освещения и шумозащитного экрана, малых архитектурных форм, оборудование детской и спортивной площадок с покрытием из резиновой крошки, организацию мест для отдыха взрослого населения, разбивку газонов и цветников, высадку деревьев и кустарников. Для автовладельцев предусмотрены две парковки: подземная и открытая плоскостная с учетом мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Глава столичного надзорного ведомства заверил, что на каждом этапе строительства реновационного дома на Михалковской улице будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия по утвержденной программе проверок. "Инспекторы комитета составят ее после получения от застройщика извещения о начале строительно-монтажных работ. К выездным проверкам привлекут специалистов подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") для выполнения лабораторно-инструментальных исследований возводимых конструкций и применяемых стройматериалов на соответствие проектной документации", - заключил Войстратенко.

О программе

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства расположены во всех округах города максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.