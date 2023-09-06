В Троицке начали строительство двух жилых корпусов по программе реновации

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Возведение двух жилых корпусов для переселения участников программы реновации началось в столичном Троицке. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В Троицке по адресу: Спортивная улица, з/у 1 началось строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации. В настоящее время идут работы подготовительного периода, разработка котлована. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба депстроя столицы.

Как уточнили в департаменте, два жилых корпуса будут одиннадцатиэтажными, первый корпус будет односекционным, второй - трехсекционным. Фасады зданий облицуют бетонной плиткой. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 240 квартир (однокомнатных - 82, двухкомнатных - 128, трехкомнатных - 28, четырехкомнатных - 2). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы", - отметили в пресс-службе.

Первые этажи сделают нежилыми, здесь разместят объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения. В каждом корпусе установят два современных лифта грузоподъемностью 630 кг и 1 тыс. кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилого дома должна будет препятствовать скольжению в любое время года. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

О программе

Программа реновации утверждена в августе 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живет почти миллион москвичей.

Всего для строительства новых домов по программе реновации подобраны 592 стартовые площадки общей мощностью порядка 9,6 млн кв. м. Они расположены во всех округах.