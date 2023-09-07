В Госдуме предложили дать право вето муниципальным депутатам на уплотнительную застройку

По мнению авторов законопроектов, такие меры нужны для того, чтобы жителям обеспечить доступ к социальным объектам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в палату парламента законопроект о праве муниципальных депутатов и местных жителей накладывать вето на реализацию проектов уплотнительной застройки, если они ухудшают доступ к социальным объектам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фракции.

Законопроектом предлагается расширить в законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" перечень полномочий, отнесенных к исключительной компетенции представительного органа муниципального образования. Если муниципальные депутаты не используют право вето самостоятельно, запрет смогут инициировать жители района, собрав подписи 1% людей, зарегистрированных в муниципалитете.

"Это нужно для того, чтобы российские города прекратили уплотнять. За строительством человейников скрывается ворох проблем: растут очереди к врачам, в школы и детские сады. <…> Разрешения на строительство выдают чиновники, которых люди даже не выбирали. А у муниципальных депутатов просто нет полномочий, чтобы наложить запрет на конкретный проект. Поэтому мы предложили расширить полномочия муниципалов", - пояснил Даванков, слова которого приводит пресс-служба фракции.