В Москве в районе Дорогомилово построят офисный центр

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, такие объекты позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Офисный центр появится на западе Москвы в районе Дорогомилово. Он будет расположен по адресу: Бережковская набережная, земельный участок 12А/5, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Новый офисный центр будет иметь площадь порядка 27 тыс. кв. м. В здании будет предусмотрен подземный паркинг, - сказала Пятова, слова которой приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она отметила, что сейчас на территории площадью 0,78 га расположены складские постройки площадью более 4,4 тыс. кв. м. Правообладателем участка выступает ЗАО "Мостранссклад".

"Такие объекты, как офисные центры, позволяют снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки. Обеспечение горожан новыми рабочими местами - это одна из приоритетных задач столичного правительства", - заключила Пятова.