В Москве в районе Солнцево четыре участка предоставят гражданам под ИЖС

На них можно построить жилые дома суммарной поэтажной площадью от 625 до 809 кв. м

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Четыре земельных участка за западе Москвы в районе Солнцево будут предоставлены в собственность гражданам для индивидуального жилищного строительства. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Участки расположены по адресам: ул. Московская, земельные участки 27/1, 27/2, 27/3, 27/4.

"Площадь участков варьируется от 0,12 до 0,16 га. На них можно построить жилые дома суммарной поэтажной площадью от 625 до 809 кв. м. Их высота не должна превышать 15 м", - сказала Пятова, слова которой приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Она добавила, что в настоящее время участки свободны от застройки.