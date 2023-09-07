В Москве в августе свыше 3,7 тыс. участников программы реновации получили новые квартиры

По словам мэра Сергея Собянина, больше всего новоселов в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 3,7 тыс. москвичей получили новые квартиры по программе реновации в августе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"В августе по программе реновации квартиры получили свыше 3,7 тыс. москвичей. Больше всего новоселов - в Юго-Восточном, Новомосковском и Южном округах", - написал мэр.

Он уточнил, что с начала года переезд начали свыше 26 тыс. человек. В целом за этот год в новостройки планируют переехать больше 47 тыс. москвичей. "То есть свыше половины из них уже в процессе переселения, и мы полностью выполняем график", - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что всего с начала реализации программы реновации в столице в 2017 году началось расселение 834 старых домов. "100% жителей 526 из них - 87,1 тыс. горожан - уже получили новые квартиры", - заключил он.