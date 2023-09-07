Газон в Щербинке освободили от нелегальных торговых объектов

Там выявили нелегально возведенные строения магазина и торгового ларька

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Госинспекция по недвижимости пресекла факт незаконного использования земельного участка в городском округе Щербинка в Новой Москве. Об этом сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Так, на газоне между владениями 6 и 2 по Остафьевской улице были выявлены нелегально возведенные строения магазина и торгового ларька.

"Коммерческие объекты общей площадью 70 кв. м не поставлены на государственный кадастровый учет, информация о техническом учете строений, а также об оформленной разрешительной документации отсутствовала. Участок, на котором они были возведены, не обременен земельно-правовыми отношениями. Фактически объекты занимали территорию общего пользования", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба инспекции.

Он резюмировал, что эксплуатируемые под торговые цели строения были признаны объектами самовольного строительства и подлежали сносу. В настоящее время незаконные постройки демонтированы.