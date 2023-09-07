Правообладатели реализуют в Москве девять проектов комплексного развития территорий

На участках бывших промзон и неэффективно используемых территориях планируется возвести 1,89 млн кв. м. различной недвижимости

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Инвесторы реализуют в столице 18 проектов комплексного развития территорий (КРТ), редевелопментом половины из них занимаются сами правообладатели. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Правообладатели земли и недвижимости, находящейся в границах проектов комплексного развития территорий, реорганизуют девять участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий общей площадью свыше 161,5 га. Здесь планируется возвести 1,89 млн кв. м различной недвижимости. Общий объем инвестиций в реализацию проектов составит почти 193 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект - более 3,7 млрд рублей. По итогам редевелопмента участков появится свыше 10 тыс. новых рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба экономкомплекса правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, больше всего проектов реализуется правообладателями на севере Москвы - четыре, по два проекта приходится на запад столицы и ТиНАО, еще один проект - на северо-западе города.

"В рамках проектов комплексного развития территорий, реализуемых правообладателями, предусмотрено возведение более 1,56 млн кв. м жилья, из них не менее 253 тыс. кв. м будет построено для целей программы реновации. Также на участках планируется построить более 321 тыс. кв. м современных производств, общественно-деловой и социальной недвижимости, включая десять детских садов и школ, два травмпункта и два физкультурно-оздоровительных комплекса", - отметил руководитель Департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

Всего в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тыс. га.