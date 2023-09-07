В Головинском районе Москвы проектируют и строят 10 домов по программе реновации

На территории Головинского района расселено шесть старых домов, жители еще шести жилых зданий переезжают в новостройки

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Восемь домов возводят на территории Головинского района столицы в рамках программы реновации, еще два дома находятся в проектировании. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Восемь [новостроек] - строится, две - площадью более 26 тыс. кв. м - проектируется", - сказал Левкин, чьи слова приводит пресс-служба Стройкомплекса правительства Москвы.

Он добавил, что девять новостроек в районе уже заселяется.

"Для организации волнового переселения жителей по программе реновации в Головинском районе подобрано 19 территорий. Идет работа по строительству нового жилья и расселению домов старого жилого фонда", - отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на территории Головинского района расселено шесть старых домов, жители еще шести жилых зданий переезжают в новостройки.

Всего в Головинском районе подлежат расселению 137 домов общей площадью квартир свыше 537 тыс. кв. м, в которых проживают около 32,3 тыс. жителей. В Северном административном округе города Москвы в программу реновации включено 515 домов общей площадью квартир 1779,8 тыс. кв. м, в которых проживают 109 тыс. жителей. В целях организации волнового переселения жителей здесь подобрано 69 "стартовых" площадок, включенных в адресный перечень № 708-ПП.