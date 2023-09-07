В Москве в районе Якиманка возведут офисное здание на месте сноса ветхого строения

По проекту объект имеет выраженную ось симметрии, уступами террас с восточной и западной сторон сформирован ступенчатый силуэт

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Офисное здание, вписывающееся в архитектурных стиль Старомонетного переулка, планируется построить за счет инвестора на месте сноса ветхого строения в центре столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Двухэтажное здание площадью 320 кв. м с примыкающей одноэтажной автостоянкой будет возведено в габаритах, не превышающих существующее, планируемое к сносу ветхое строение", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что объем нового здания в Старомонетном переулке, д. 8, стр. 6-7, учитывает традиционные типологические характеристики градостроительного окружения и сохраняет его композиционную роль в сложившейся застройке. "По проекту здание имеет выраженную ось симметрии, уступами террас с восточной и западной сторон сформирован ступенчатый силуэт", - добавил заммэра.

Как уточнил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, застройщиком разработана проектная документация и в ближайшее время планируется получение разрешения на строительство объекта. "После завершения строительства на прилегающей территории будет выполнено декоративное мощение и высажены растения. В вечернее время по территории и фасадам здания предусмотрена архитектурная подсветка", - цитирует пресс-служба Левкина.

Проект будет реализован в рамках программы комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы, ежегодно формируемой с 2011 года на основании госпрограммы "Градостроительная политика".