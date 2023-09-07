В Приморье новые квартиры получили семьи 11 погибших в СВО

Жилье расположено в доме для социальных категорий населения в микрорайоне Снеговая Падь

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Семьи 11 участников специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга, получили двух- и трехкомнатные квартиры во Владивостоке, сообщает пресс-служба правительства Приморья.

"11 семей участников специальной военной операции получили квартиры во Владивостоке. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с командующим ТОФ [Тихоокеанским флотом] Виктором Лиина вручили им ключи", - говорится в сообщении.

Все квартиры расположены в доме для социальных категорий населения в микрорайоне Снеговая Падь и предназначены для детей, чьи отцы погибли во время специальной военной операции. Соответствующий краевой закон приняли в мае 2023 года.

В пресс-службе напомнили, что в Приморье для детей участников специальной военной операции организовали бесплатное питание в школах, занятия в секциях и отдых в оздоровительных лагерях. Для отдельных категорий семей военнослужащих предусмотрели выплаты на приобретение жилья для детей.