В Минцифры сообщили, что льготную ипотеку к концу года получат не менее 30 тыс. айтишников

С начала программы ее получили уже 23 тыс. IT-специалистов на общую сумму 207 млрд рублей, отметил замглавы ведомства Андрей Заренин

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ипотека на льготных условиях может быть выдана не менее 30 тыс. IT-специалистам до конца 2023 года, заявил замглавы Минцифры России Андрей Заренин на пресс-конференции в ТАСС.

Заренин рассказал, что с начала программы льготной ипотеки ее получили уже 23 тыс. специалистов на общую сумму 207 млрд рублей. "Планируем, что к концу года ипотека льготных IT-специалистов будет выдана не меньше 30 тыс.", - сказал он.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 1 сентября подписал документ, согласно которому молодые IT-специалисты в РФ смогут проще получать льготные ипотечные кредиты. Так, IT-спeциалисты в возрасте до 35 лет смогут оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты. В городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-спeциалистам необходимо было зарабатывать ежемесячно не менее 120 тыс. рублей. В остальных городах и населенных пунктах этот уровень составлял 70 тыс. рублей в месяц. При этом минимальная зарплата специалистов, работающих в Москве, должна быть не менее 150 тыс. рублей в месяц.

Льготная ипотечная программа для специалистов, работающих в сфере информационных технологий, была запущена по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2022 году. Льготная ставка для таких специалистов составляет до 5% годовых. Максимальный размер субсидируемого государством кредита для жителей рeгионов-миллионников - 18 млн рублей, для остальных - 9 млн рублей, первоначальный взнос - от 15%.