Москвичи приобрели со скидкой почти 11 га земли под строительство частных домов

Выкупить землю можно, если на ней возведены частные жилые дома, оформленные в собственность

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Собственники частных жилых домов в Москве имеют право выкупить земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), со скидкой 60% от кадастровой стоимости, так с начала 2023 года было приобретено почти 11 га земли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"С начала 2023 года собственники домов выкупили у города участки общей площадью 10,9 га. Больше всего их в Троицком административном округе - 31, на юго-западе - 24, в Новомосковском округе - 15, еще 23 объекта находятся на северо-западе, северо-востоке, востоке, юго-востоке, западе и севере столицы", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, за первые восемь месяцев 2023 года граждане выкупили у города за 40% от кадастровой стоимости земли 93 участка, на которых расположены частные жилые дома. Сумма экономии составила 287,6 млн рублей, а средняя цена с учетом скидки - около 2,1 млн рублей.

Отмечается, что выкупить землю можно, если на ней возведены частные жилые дома, оформленные в собственность. В качестве вида разрешенного использования должно быть указано индивидуальное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, а также садоводство.

"Арендовать участки можно на городских торгах. Информацию о них, лотовую документацию, подробные характеристики, а также данные о процедуре аукционов можно найти на Инвестиционном портале Москвы", - напомнили в пресс-службе.