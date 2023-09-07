В районе Лианозово завершили первый этап программы реновации

В новые квартиры переехали свыше 100 семей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Два старых дома, включенных в первый этап программы реновации в районе Лианозово, расселили на северо-востоке столицы. В новые квартиры переехали более 100 семей, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В настоящее время первый этап программы реновации, рассчитанный до конца 2024 года, в Лианозове досрочно завершен", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что жители расселенных домов уже переехали в новостройку, возведенную по адресу: улица Илимская, дом 7. Она была передана под заселение в марте прошлого года. "Остальные три дома, включенных в программу реновации, начнут расселяться в рамках второго этапа программы, с 2025 по 2028 год", - добавил Левкин.

Он отметил, что строительство нового дома, предназначенного для переселения жителей этих трех домов, уже началось.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов.