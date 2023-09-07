Хуснуллин сообщил, что ввод жилья по итогам января-августа составил 70 млн кв. м

Вице-премьер отметил, что темпы строительства снижать нельзя, поскольку по итогам года в России должно быть введено в эксплуатацию не менее 103 млн кв. м жилья

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Объем ввода жилой недвижимости в РФ по итогам января-августа 2023 года составил 70 млн кв. м. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Хочу отметить очень неплохой темп жилищного строительства. По оперативным данным регионов, по итогам восьми месяцев введено порядка 70 млн кв. м. Фиксируем прирост на 9% по многоквартирным домам, что, безусловно, является большой заслугой регионов и результатом системной работы", - процитировали его в сообщении на сайте правительства РФ.

При этом Хуснуллин отметил, что темпы строительства снижать нельзя, поскольку по итогам 2023 года в России должно быть введено в эксплуатацию не менее 103 млн кв. м жилья, и в последующие годы предстоит "поддерживать высокую планку". Он также попросил губернаторов лично контролировать увеличение градостроительного потенциала. Вице-премьер напомнил о новых правовых актах, вступивших в силу 1 сентября и касающихся строительной сферы и о завершении работы над единой информационной системой "Стройкомплекс.РФ".

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, в свою очередь, сообщил, что Минстрой РФ вместе с Минтрансом и Росавтодором сформировали график предоставления бюджетных кредитов, и попросил власти субъектов "усилить работу и ввести запланированные объекты своевременно".