В Самарской области обеспечат жильем на 13% больше детей-сирот в 2023 году

Муниципалитеты закупили 519 квартир

САМАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Количество детей-сирот, которых планируется обеспечить жильем в Самарской области в этом году, увеличится на 13% по сравнению с изначальным планом и составит 673 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2023 году изначально регион планировал приобрести 591 квартиру для детей-сирот. Недавно из бюджета Самарской области на эти цели было выделено дополнительно около 200 млн рублей. Это позволяет заключить контракты на покупку большего числа квартир. Как пояснила заместитель министра строительства Елена Василькина, экономия, сложившаяся по итогам электронных торгов, позволяет перевыполнить и этот план, будет приобретено 673 жилых помещения", - говорится в сообщении регионального правительства.

Сейчас муниципалитеты закупили 519 квартир, ключи вручили пока 423 детям-сиротам. Василькина отметила, что рисков по невыполнению плана нет. Первый вице-губернатор - председатель регионального правительства Виктор Кудряшов поручил контролировать ситуацию и обратить особое внимание на ситуацию с обеспечением жильем детей-сирот в Самаре, Чапаевске, Сызрани.

Льготная категория детей-сирот имеет право по госпрограмме получить благоустроенное жилье с 18 лет после окончания пребывания в госучреждениях или приемных семьях. В Самарской области власти покупают жилье у застройщиков или на вторичном рынке и передают его льготной категории.