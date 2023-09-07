В Хорошево-Мневниках появится диспетчерский пункт с декоративными элементами

Общая площадь комплекса составит около 300 кв. м

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Диспетчерский пункт в районе Хорошево-Мневники выполнят в темном цвете. Также здание украсят декоративные элементы медного оттенка, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Москомархитектура согласовала проект диспетчерского пункта на северо-западе Москвы. Для отделки двухэтажного строения используют металлические панели графитового оттенка с выпуклыми элементами медного оттенка", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Объект планируют построить по адресу: Проектируемый проезд, 1071. На первом этаже разместятся раздевалки, душевые, диспетчерская и служебные помещения, на втором этаже будут офисы, комната отдыха. На прилегающем участке сделают два машино-места. Общая площадь комплекса составит около 300 кв. м.