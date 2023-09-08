Новосибирские строители восстановили первый жилой дом в подшефном квартале Мариуполя

Еще в семи подшефных многоквартирных домах продолжаются ремонтные работы

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Строители из Новосибирской области завершили ремонтно-восстановительные работы в четырехэтажном жилом доме в Мариуполе, пострадавшем в ходе боевых действий, объект прошел приемочную комиссию. Еще четыре дома отремонтированы, ведется оформление документов для их передачи правообладателю - МУП "Мариупольжилкомплекс", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сказал, что сегодня комиссионно подтверждено, что в полном объеме завершены работы на первом из 12 домов в нашем квартале - доме №19 на бульваре Меотиды", - говорится в сообщении.

В восстановленном доме на 32 квартиры потребовались масштабные работы.

По словам Колмакова, на остающихся в ремонте семи подшефных многоквартирных домах продолжаются активные работы.

В сферу деятельности Минстроя Новосибирской области входит восстановление квартала в Мариуполе, ограниченного улицами Владимировской и Московской, проспектом Победы и бульваром Меотиды, вблизи комбината "Азовсталь". На территории располагалось 18 многоквартирных домов, которые были сильно повреждены в ходе боев, 6 из них не подлежали восстановлению и снесены. В масштабной реновации нуждаются 12 домов. Нужно полностью заменить перекрытия, восстановить кровлю, стены, смонтировать все инженерные системы, поставить окна и двери, выполнить чистовую отделку. Работы ведутся силами новосибирских строителей с привлечением местных специалистов.