Эксперт: изменения условий льготной ипотеки не повлияют на рынок жилья в Санкт-Петербурге

По словам руководителя "Циан.Аналитики" Алексея Попова, это обусловлено тем "московскими" лимитами по предельному размеру кредита при заметно более низких ценах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Возможные изменения в программе льготной ипотеки в меньшей степени отразятся на рынке жилья Санкт-Петербурга. Такое мнение выразил ТАСС руководитель "Циан.Аналитики" Алексей Попов.

"Именно рынок Санкт-Петербурга пострадает меньше, так как в нем программой предусмотрены "московские" лимиты по предельному размеру кредита при заметно более низких ценах. Более сложная ситуация в городах-миллионниках с наиболее высокими ценовыми уровнями. К примеру, в Казани стоимость квадрата приближается к 200 тыс. рублей (в Санкт-Петербурге - 240 тыс. рублей) при вдвое меньших лимитах (6 млн против 12 млн)", - пояснил он.

По его мнению, возможное ужесточение условий льготной ипотеки не будет критичным для покупателей. "Средний размер первоначального взноса - около 27%, то есть она не направлена на большинство покупателей. Те, у кого "есть только 15% на первый взнос", при этом не обязательно откажутся от покупки. Они смогут выйти на сделку в менее дорогих объектах, или снизив свои запросы по метражам квартир. Есть и иные, менее изящные способы обойти ограничение, взяв потребительский кредит на недостающую сумму", - отметил он.

По его словам, такие меры направлены на снижение числа потенциально рискованных заемщиков. "В какой-то степени она направлена и на сокращение импульсивных покупок, вызванных новостной повесткой, когда сделка заключается покупателем без взвешенного анализа всех рисков", - считает эксперт.

Российские власти обсуждают корректировку механизма льготной ипотеки, в том числе повышение первоначального взноса до 20%, сообщил журналистам директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков в ходе форума "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили о планах правительства увеличить первоначальный взнос по ипотечным кредитам с господдержкой с 15% до 20%, а также снизить на 0,5 п.п. предельную величину субсидии кредитным организациям.

В настоящее время в России действуют несколько федеральных льготных госпрограмм для приобретения жилья с помощью ипотечного кредита: "Льготная ипотека на новостройки" под 8% годовых, "Семейная ипотека" под 6%, "Дальневосточная ипотека" под 2%, "Льготная ипотека для IТ-специалистов" под 5%, а также ипотека для новых регионов под 2%.