В Новой Москве в составе жилого комплекса построят пешеходный мост и паркинг

В составе ЖК также появится обширная социальная и коммерческая инфраструктура, создаются бизнес-центры, формируются новые рабочие места

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Многоэтажный наземный паркинг суммарной поэтажной площадью 20 тыс. кв. м и пешеходный переход-мост появятся в составе жилого комплекса в Новой Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Город одобрил увеличение площади нежилой застройки в составе ЖК "Прокшино" в Сосенском поселении вблизи деревни Николо-Хованское. Это позволит разместить здесь дополнительную инфраструктуру. <…> Одобрена заявка на расширение нежилой застройки - в частности, здесь появится многоэтажный наземный паркинг суммарной поэтажной площадью 20 тыс. кв. м, пешеходный переход-мост с объектами торговли площадью 510 кв. м, ресторан площадью 2 тыс. кв. м", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Отмечается, что мост соединит системой лестниц и пандусов жилой комплекс и районную площадь - одну из основных точек притяжения. Таким образом, мост станет одновременно и видовой площадкой, и местом для фотографирования ("селфи-пойнт"), и амфитеатром, и навесом с интегрированными торговыми павильонами, и световым арт-объектом.

Площадь разделена на зоны, в каждой из которой подразумевается свой вид городской активности. Есть, к примеру, зона для проведения массовых мероприятий - там могут быть организованы новогодние гуляния и рождественские ярмарки. В составе ЖК также появится обширная социальная и коммерческая инфраструктура, создаются бизнес-центры, формируются новые рабочие места.