В Мещанском районе Москвы появятся офисный центр и подземный паркинг

Участок предоставят застройщику без проведения торгов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Инвестор построит в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в Мещанском районе у станции метро "Достоевская" офисный центр с подземным паркингом. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Город выделит земельный участок площадью 0,43 га для возведения офисного центра с подземным паркингом общей площадью 35 тыс. кв. м. Новые объекты позволят сформировать в городе многофункциональное пространство и создать рабочие места в хорошей транспортной доступности - около действующей станции метро "Достоевская" и строящейся станции "Суворовская". В проект вложат более одного 1 млрд рублей", - приводятся слова министра правительства Москвы, руководителя департамента Максима Гамана.

Отмечается, что офисный центр будет возведен в Мещанском районе на улице Дурова, владение 3. Участок предоставят застройщику без проведения торгов. Город выделит инвестору земельный участок в аренду на пять лет. За это время инвестор должен завершить строительство и открыть офисный центр с подземным паркингом.

Столица предоставляет земельные участки в аренду без проведения торгов для реализации МаИП с 2016 года. Чтобы получить особый статус, инвесторы должны предложить проект, направленный на развитие городской инфраструктуры или создание рабочих мест.