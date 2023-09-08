Девелопер в составе "ПИК" начнет строительство промпарка в Новой Москве до конца 2023 года

Промышленный парк "Кувекино" общей площадью 340 тыс. кв. м станет четвертым индустриально-логистическим проектом Parametr

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Девелопер коммерческой недвижимости Parametr, который входит в состав "ПИК", начнет строительство промышленного парка "Кувекино" в 25 км от МКАД по Калужскому шоссе в четвертом квартале 2023 года.

"Строительство парка начнется в четвертом квартале 2023 года, готовность первой очереди - четвертый квартал 2024 года", - сообщил управляющий партнер компании Parametr Александр Манунин.

Промышленный парк "Кувекино" общей площадью 340 тыс. кв. м станет четвертым индустриально-логистическим проектом Parametr. В настоящий момент компания завершает строительство промышленного парка "Бутово" (Варшавское шоссе, 5 км от МКАД), летом 2024 года - промышленного парка "Сенькино" на пересечении ЦКАД и Калужского шоссе. Кроме того, в четвертом квартале 2024 г. начнется строительство промышленного парка "Соколово" в 15 км от МКАД по Киевскому шоссе.

По словам Манунина, в перспективе в фокус компании входит реализация проектов на всех направлениях Москвы и области. "Когда мы появились два года назад, сказали, что построим миллион кв. м. Сейчас уже реализуем 1,2 млн кв. м и опережаем наши планы", - добавил он.