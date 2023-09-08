В рамках редевелопмента Бадаевского пивзавода напротив Москвы-Сити появится музей пива

Также в здании завода откроют два пивных ресторана

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/ Музей пива и русский лес появятся на набережной Шевченко, напротив Москвы-Сити, сообщила ТАСС директор по продажам застройщика Capital Group Оксана Дивеева.

"Из 6 га, которые занимает многофункциональный комплекс "Бадаевский", четыре будут отданы под озеленение и общественное пространство. В частности, на стилобате будет воссоздан настоящий русский лес с деревьями до 15 м высотой, а в историческом здании Бадаевского пивоваренного завода расположится крафтовая пивоварня и музей пива", - рассказала она.

По информации пресс-службы девелопера, ландшафтный парк и общественные пространства будут доступны не только для жителей комплекса, но и для всех желающих. Также в рамках проекта будут отреставрированы два строения, которые являются объектами культурного наследия. В исторических зданиях разместится общественная и социальная инфраструктура: фитнес-клуб с бассейном, коворкинг, фермерский рынок, детский центр, музыкальная студия.

Также будет восстановлено по историческим чертежам утраченное в 1970-е годы строение завода, которое не имеет статуса памятника, но является важной частью единого архитектурного ансамбля. В нем, по информации пресс-службы застройщика, откроется музей истории пива и два пивных ресторана. Причем "северный" ресторан будет оформлен в исторических старинных интерьерах.

Со стороны, находящейся на уровне набережной, за панорамным остеклением расположится торговая галерея и фуд-корт, которые будут открыты для всех гуляющих.

Работы по возведению торговой галереи и парка ведутся параллельно со строительством паркинга и ставших знаменитыми "парящих" корпусов-"лент". Сейчас на площадке продолжаются работы "нулевого цикла" - по итогам 10 месяцев активных работ залито более 67 тыс. куб. м бетона. Из этого объема на заливку фундаментной плиты использовано более 30 тыс. куб. м бетона, а также 5,66 тыс. тонн арматуры. На западной и восточной "лентах" (корпусах) выработано более 240 тыс. куб. м грунта. На площадке установлено 11 строительных кранов - количество меняется в зависимости от типа и объема выполняемых работ. В строительстве задействованы 1,44 тыс. человек.