На севере Москвы демонтировали незаконную летнюю веранду

Столики, стулья и зонты занимали тротуар и препятствовали свободному проходу пешеходов

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Специалисты выявили незаконно размещенную летнюю веранду на севере Москвы, объект демонтировали. Об этом сообщили в пресс-службе Госинспекции по недвижимости.

Там уточнили, что на первом этаже здания по адресу: Ленинградский проспект, 35, строение 2 находится ресторан. Его владелец самовольно установил конструкции летнего кафе на территории общего пользования.

"Сезонная веранда общей площадью 12 кв. м не учтена в утвержденной городской схеме размещения, как того требуют правила работы летних заведений в Москве. Кроме того, столики, стулья и зонты занимали тротуар и препятствовали свободному проходу пешеходов. Таким образом, элементы летнего кафе были размещены самовольно и подлежали демонтажу. В настоящее время незаконная веранда добровольно убрана владельцем", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров.

Как уточнили в пресс-службе, существует ряд обязательных требований к размещению сезонных кафе, призванных обеспечить комфорт городской среды. Например, летние веранды не должны преграждать движение пешеходов по тротуару или препятствовать доступу к общественному транспорту.