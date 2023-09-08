В Москве для участников программы реновации построят дом на ул. Маршала Чуйкова

Новый жилой дом будет состоять из шести секций

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Возведение новостройки для переселения участников программы реновации началось на улице Маршала Чуйкова в столичном районе Кузьминки. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"В Кузьминках по адресу: улица Маршала Чуйкова, з/у 9.5.1 началось строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время идет устройство фундаментной плиты и монолитных конструкций подземной части здания. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в 2024 году", - сообщил Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Новый жилой дом будет состоять из шести секций, в подземном уровне разместится автостоянка. Фасады здания выполнят из трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым кирпичом. На них установят металлические корзины для кондиционеров. Входные группы оформят витражным остеклением.

"Всего здесь будет 299 квартир (однокомнатных - 52, двухкомнатных - 221, трехкомнатных - 26). Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации, утвержденными постановлением правительства Москвы. Первые этажи сделают нежилыми - здесь разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части жилого дома будут расположены лифтовой холл, комната для хранения колясок и велосипедов, помещение хранения уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков и технические помещения", - добавили в департаменте строительства.

Также в каждой секции установят по два современных лифта грузоподъемностью 630 кг и 1 тыс. кг, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже предусмотрены в один уровень с поверхностью земли, плитка - с шероховатой поверхностью. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, установят площадки для детских игр, спортивных занятий и отдыха взрослых. Кроме того, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.