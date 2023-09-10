В ЕАО планируют построить около 300 тыс. кв. м жилья до конца 2028 года

Зампред правительства региона Анна Тарасенко сообщила, что к концу 2023 года уже будет 30 тыс. кв. м жилья

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Прядка 300 тыс. кв. м жилья будет построено в Еврейской автономной области (ЕАО) через пять лет. Об этом сообщила заместитель председателя правительства ЕАО Анна Тарасенко на Восточном экономическом форуме.

"Несколько лет в регионе не строилось многоквартирное жилье, сейчас жилье строится, причем не только в областном центре, но и в других населенных пунктах тоже. У нас примерно в конце этого года, в начале следующего будет порядка 30 тыс. кв. м, <…> еще через пять лет мы построим уже почти 300 тыс. Для этого уже запущены проекты", - сказала она.

Ранее в правительстве региона сообщали, что строительство 36 многоквартирных домов площадью 176,6 тыс. кв. м запланировано в Еврейской автономной области по проекту комплексной застройки "Дальневосточный квартал" на 2023-2028 годы.

Реализация программы "Дальневосточный квартал" началась в 2021 году. Она разработана для поддержки проектов комплексной застройки в городах на Дальнем Востоке и нацелена на создание нового уровня комфортной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.