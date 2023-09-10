Эксперты сообщили, что россияне заняли до 90% рынка аренды недвижимости на Пхукете

По данным представителей рынка недвижимости острова, ранее среди покупателей преобладали китайцы

БАНГКОК, 10 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Россияне заняли до 90% рынка аренды недвижимости на острове Пхукет в Таиланде, значительно опередив по числу бронирований граждан КНР, которые лидировали по этому показателю до пандемии. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили участники рынка недвижимости на Пхукете.

Представители местного бизнеса отмечают, что на рынке аренды жилья на Пхукете туристы из России сейчас являются главными игроками, особенно тенденция прослеживается в низкий сезон, который длится в Таиланде с апреля по ноябрь. В это время цены на съем жилья падают примерно в два-три раза по сравнению с высоким сезоном. "По аренде 80% заявок приходятся на россиян и остальные 20% на граждан других стран. Однако мы планируем заниматься больше продажами и купили землю для строительства нового комплекса вилл. Прогнозируем сохранение интереса россиян к недвижимости на Пхукете", - сказала руководитель управляющей компании и агентства недвижимости Infinity villas Юлия Пилюгина.

"Спрос на покупку вилл среди россиян [по сравнению с прошлым годом] увеличился в два раза. Можно сказать, что сейчас у нас рекордный спрос на этот вид недвижимости именно среди граждан России. Заявок на покупку от россиян больше, чем от европейцев или китайцев. Многие покупают виллы и квартиры с целью получать доход от сдачи в аренду, когда они находятся в России, и приезжать в отпуск на Пхукет", - добавила Пилюгина, отметив, что наибольший интерес россияне проявляют к покупке апартаментов стоимостью до 4 млн батов ($114 тыс.).

"Если сравнивать допандемийное время, то на рынке аренды и покупки недвижимости среди покупателей преобладали китайцы, их было 50% от общего числа, россиян примерно 17%. После пандемии примерно с октября 2022 года был отмечен значительный рост спроса на аренду со стороны россиян, доля которых доходила до практически 90%", - отметила директор агентства недвижимости Smart group real estate Елена Лозовая.

"Рекордный спрос на аренду у нас отмечен в этом году, однако до показателей допандемийных продаж мы еще не пока дошли. Это связано с тем, что клиент сильно изменился. До пандемии спрос на покупку недвижимости был гораздо выше, была очень высокая конверсия. Сейчас же покупатель более осторожен, долго выбирает, рассматривает варианты рассрочки, многим необходимо что-то продать, чтобы что-то купить. Я думаю, что это связано с ослаблением курса рубля. Стоит также отметить, что на формирование спроса до пандемии влияли китайцы, которые скупали квартиры этажами", - подчеркнула Лозовая.

По словам собеседника агентства, "чаще всего россияне покупают на Пхукете недвижимость с целью инвестиций". "Главное грамотно подобрать локацию, правильную компанию, поскольку есть удачные и неудачные районы и объекты. Здесь важен выбор агента, у которого было бы понимание особенностей рынка. Например, можно купить виллу в высокий сезон у самого пляжа, а в сезон дождей ее будет затапливать", - указала она.

Рост турпотока из России

Как информировали в Управлении по туризму королевства (TAT), более 900 тыс. граждан России посетили Таиланд с начала этого года, что свидетельствует о возвращении показателей туристической отрасли к допандемийному уровню. Большая часть россиян выбрала в качестве места проведения своего отдыха именно Пхукет.

В то же время значительно сократился поток китайских туристов. Если в 2019 году 11 млн жителей Поднебесной посетили Таиланд, что составило около 28% от общего числа всех туристов, то с начала этого года всего 2,5 млн китайцев приехали провести свой отпуск на курортах королевства.

В 2019 году РФ была седьмым по величине туристическим рынком для Таиланда - 1,5 млн россиян. В том же году королевство посетили 40 млн иностранных туристов, доля туризма составила 12% ВВП. Туроператоры рассчитывают на активизацию россиян с приближением пика сезона, который начинается в ноябре.

Туристический поток в Таиланд резко вырос после отмены в октябре 2022 года всех ограничений на въезд и режима ЧП, введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. С начала этого года туристам не нужно предъявлять ни прививочные сертификаты, ни результаты тестов. Однако, как ранее пояснили корреспонденту ТАСС в МИД королевства, власти не планируют вновь увеличивать с 30 до 45 дней срок безвизового пребывания туристов из России и других стран. Увеличенный до 45 дней срок безвизового пребывания для граждан РФ в Таиланде действовал с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года, и, по данным МИД, мера была временным решением в связи с эпидемиологической обстановкой и необходимостью проходить карантин некоторым туристам.

Таиланд рассчитывает принять рекордные 2 млн российских туристов в 2024 году в связи с тем, что граждане РФ ввиду санкций Запада все чаще предпочитают проводить свой летний отпуск на курортах королевства, подчеркнули ранее в московском офисе TAT.