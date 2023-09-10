На территории города-спутника Владивостока началась первая стройка

Всего на территории города запланировано строительство 2,8 млн кв. м недвижимости

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Первая стройка запущена в городе-спутнике Владивостока. Об этом ТАСС сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Запускаем первую стройку на территории города-спутника Владивостока. Застройщиком выступит компания "DNS Девелопмент", уже реализующая проект строительства жилого комплекса "Формат" на прилегающей к Спутнику территории", - сказал он, отвечая на вопрос, как развивается проект города-спутника, о реализации которого было впервые объявлено на ВЭФ в 2021 году.

По словам Чекункова, в "Формате" предусмотрена социальная инфраструктура - детский сад, школа. "Все это создает условия для начала строительства и на территории Спутника. DNS построит здесь жилые кварталы общей площадью 650 тыс. кв. м, одновременно создается социальная инфраструктура. Такой комплексный подход применяем во всех проектах, которые сегодня реализуются с использованием механизмов государственной поддержки - территорий опережающего развития, по программе "Дальневосточный квартал", - добавил министр.

Всего на территории города-спутника запланировано строительство 2,8 млн кв. м недвижимости. На первом этапе планируется благоустроить набережную Амурского залива, создать общественные пространства для отдыха и рекреации с ресторанами, детскими и спортивными площадками. На ВЭФ также планируется провести переговоры еще с несколькими федеральными застройщиками, которые уже работают на Дальнем Востоке и проявили интерес к участию в проекте, резюмировал глава Минвостокразвития.

Соглашение о создании нового города-спутника в 30 км от Владивостока было подписано в начале сентября 2021 года на Восточном экономическом форуме. Предполагается, что население города-спутника составит 300 тыс. человек, проект войдет в состав Владивостокской агломерации с численностью населения более 1 млн человек. По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают 25 мастер-планов городов. На реализацию мастер-планов будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.