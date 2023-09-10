Мастер-план Читы предусматривает строительство 2,6 млн кв. м жилья

Генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов сообщил, что это необходимо для переселения 11 тыс. человек

ТАСС, 10 сентября. Более 2,6 млн кв. м жилья необходимо построить в Чите, чтобы переселить 11 тыс. человек. Об этом сообщил генеральный директор корпорации развития Забайкальского края Антон Тутов на панельной дискуссии "Презентация трех мастер-планов дальневосточных городов: Якутск, Чита, Южно-Сахалинск" в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"По программе "Жилье и городская среда" нам необходимо построить 2,6 млн кв. м жилья. Переселить 11 тыс. человек, при этом отдельные категории граждан требуют 563 тыс. кв. м жилья. При этом градостроительный потенциал [Читы] мы оцениваем в 4,7 млн кв. м, то есть банк земли, который находится на территории Читы, сейчас оценивается до 1,5 тыс. га. При этом понимаем, что налог на имущество принесет экономике региона порядка 1 млрд рублей. Если посмотреть на ввод общей площади жилья в процентах, мы смотримся достаточно неплохо, но этот показатель до сих пор не удовлетворяет растущий спрос на жилье", - сказал Тутов.

Он отметил, что долгое время на территории Читы не было возможности строить достаточные объемы жилья из-за отсутствия больших участков земли. Строить получалось в основном точечно. Теперь же в рамках мастер-плана удалось получить земли, которые принадлежали Министерству обороны России.

"Мастер-план зашел на несколько земельных участков по переносу [военных] частей, земель Минобороны за территорию Читы. <…> Общее количество земель Минобороны на территории Читы составляет 166 тыс. га. Тут надо отдать должное коллегам из ДОМ.РФ. В прошлом году нам удалось привлечь два земельных участка общей площадью 12 га земли. В этом году мы ставим амбициозную задачу вовлечь еще четыре земельных участка Министерства обороны совместно с ДОМ.РФ. Это нам позволит дополнительно вовлечь 195 га земли под застройку", - добавил Тутов.

Эти земли будут передавать инвесторам под застройку с помощью двух механизмов. Либо участки предоставляет ДОМ.РФ в качестве агента, либо земли передает непосредственно регион. Причем застройщик сможет получить участок бесплатно, если обязуется в определенные сроки построить свыше 100 тыс. кв. м.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают 25 мастер-планов городов. На реализацию мастер-планов по поручению главы государства будут предусмотрены дополнительные лимиты финансирования: 5 млрд рублей в год на благоустройство городов и 100 млрд рублей - отдельный дальневосточный лимит в программу инфраструктурных бюджетных кредитов на 2023-2024 годы.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.