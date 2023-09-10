В Приморье сертификаты на покупку жилья получили 98 семей участников СВО

В регионе также насчитывается более 10 семей погибших в спецоперации, где ребенку при достижении 18-летия предусмотрено выделение жилья

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Сертификаты на приобретение жилья в Приморье получили 98 семей участников специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга, сообщил губернатор края Олег Кожемяко в эфире телеканала "Россия-24".

"Всего у нас уже 98 семей, кому мы передали сертификаты на приобретение жилья, мы первые 11 квартир отремонтировали уже, передали", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что также в регионе для семей участников СВО с детьми предоставляются путевки в детские лагеря, организовано участие в секциях. Для семей погибших в СВО, в которых есть один ребенок, при достижении им возраста 18 лет предусмотрено выделение жилья, таких семей в регионе уже более 10. Семьям погибших в СВО, в которых есть два ребенка, сертификат на жилье или ключи от квартиры выдаются независимо от возраста детей.

Пресс-служба правительства края 7 сентября сообщила о том, что семьи 11 участников специальной военной операции, погибших при выполнении воинского долга, получили двух- и трехкомнатные квартиры во Владивостоке. Все квартиры расположены в доме для социальных категорий населения в микрорайоне Снеговая Падь и предназначены для детей, чьи отцы погибли в ходе специальной военной операции. Соответствующий краевой закон приняли в мае 2023 года.