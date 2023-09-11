ДОМ.РФ и "Туризм.РФ" будут развивать проектное финансирование в туристической отрасли

Ожидается, что совместные усилия госкомпаний позволят создать лучшие условия для частных вложений и поддержат уже имеющийся интерес

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ и корпорация "Туризм.РФ" договорились совместно привлекать частные инвестиции в туристическую отрасль России за счет проектного финансирования на строительство отелей и других объектов. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Восточного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.

Соглашение подписали генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко и гендиректор корпорации "Туризм.РФ" Сергей Суханов.

"ДОМ.РФ уже 26 лет работает на рынке - у них богатый опыт. Объединение наших механизмов и инструментов позволит создать лучшие условия для частных инвесторов и поддержит уже созданный интерес", - сказал по итогам встречи Суханов.

"Туризм становится драйвером развития экономики некоторых субъектов, особенно тех, кто обладает уникальными климатическими свойствами, располагает возможностями для притока туристов. Здесь наши усилия будут объединены. <…> Мы в банке ДОМ.РФ открыли специальный дивизион, выделили объем в не менее 100 млрд рублей на финансирование туристическо-рекреационных зон", - прокомментировал подписание Мутко.

В пресс-службе ДОМ.РФ пояснили, что госкомпании будут вместе работать над проектами в рамках разработанных мастер-планов таких туристических территорий, как "Долина Айна" и "Байкальская слобода" в Сахалинской и Иркутской областях, "Казань марина" в Татарстане и "Белокуриха горная" в Алтайском крае. Сейчас 10 проектов совокупным объемом инвестиций до 30 млрд рублей с потенциальным участием корпорации "Туризм.РФ" рассматриваются или одобрены к финансированию банком ДОМ.РФ.