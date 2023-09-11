В Магадане в 2023 году намерены переселить из аварийного и ветхого жилья около 300 человек

В регионе ведется строительство ЖК "Гороховое поле"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Магадана намерены в этом году расселить около 300 человек из аварийного и ветхого жилья. Об этом сообщил ТАСС мэр столицы Колымы Юрий Гришан на полях VIII Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, где обсуждают проблемы строительства нового жилья в регионах Дальнего Востока.

"Для Магадана, как и для большинства муниципальных образований, болевой точкой городского хозяйства является ветхий и аварийный жилфонд. <...> В текущем году благодаря средствам федерального бюджета будет расселено около 300 человек из ветхих и аварийных домов общей площадью более 6 тыс. кв. м", - сказал Гришан.

Расселение 300 человек - важное событие для Магадана, так как до недавнего времени во всей Магаданской области не было первичного рынка квартир. Первое новое жилье в регионе появилось только в конце 2021 года благодаря сдаче в эксплуатацию домов жилищного комплекса "Нагаевский". Сейчас ведется строительство ЖК "Гороховое поле".

По словам мэра, особое внимание в городе уделяют водоснабжению жилфонда и социально значимых объектов. Так, в рамках тройственного соглашения между Фондом развития территорий, мэрией Магадана и правительством области реализуется крупнейший для региона проект по строительству внеплощадочных сетей холодного водоснабжения и водоотведения универсального спортивно-оздоровительного комплекса "Президентский". Работы ведут на улице Берзина. Также благодаря тройственному соглашению капитально ремонтируются водопроводные сети от 2-го проезда Горького до улицы Якутской.

"В летний сезон традиционно активно ведется благоустройство дворов, общественных территорий и улично-дорожной сети. С 2019 года, с момента старта национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в областном центре капитально отремонтировано 24 дорожных объекта - это проезжие части, тротуары с установкой средств организации дорожного движения: светильников, дорожных знаков, ограждений", - рассказал Гришан.

По его словам, с 2019 года Магадан входит в группу населенных пунктов России с благоприятной городской средой среди городов, расположенных в тяжелых климатических условиях с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек. По итогам 2022 года индекс качества городской среды Магадана составил 191, увеличившись на 3 балла.

О форуме

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Повестка сфокусирована на вопросах сотрудничества с дружественными странами, вывоза российской продукции на рынки этих государств, интеграции платежных инфраструктур, конкуренции за инвестиции и человеческий капитал, технологического развития. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.