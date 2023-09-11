11 сентября, 05:47,
обновлено 11 сентября, 05:54
Восточный экономический форум

В Минстрое заявили, что в России спрос на ипотеку на новостройки может снизиться на 20%

Причиной может стать повышение минимального размера первоначального взноса, отметил замглавы ведомства Никита Стасишин

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Спрос на ипотеку на первичном рынке недвижимости в РФ может снизиться на 20%, если будет решено повысить минимальный размер первоначального взноса. Об этом сообщил замминистра строительства РФ Никита Стасишин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы тоже считаем, что это может привести, с учетом того, что на вторичном рынке льготных ипотечных программ нет, а ставки на ипотеку на вторичном рынке сегодня 14,5-15%, с учетом изменения условий по всем льготным программам в части первоначального взноса и вступления в силу изменений регуляторного характера ЦБ в октябре, к совокупному снижению спроса на первичном рынке на 20%, а то и больше в некоторых регионах", - сказал он.

Ранее в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина России Иван Чебесков сообщил, что правительство РФ обсуждает возможность повысить минимальный первоначальный взнос по льготным программам ипотеки до 20%.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ. 

Теги:
РоссияВосточный экономический форум
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