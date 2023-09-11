В Москве владельцы кафе самостоятельно устранили почти 90% нарушений размещения веранд

С начала сезона открытых веранд инспекторы выявили 718 нарушений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты выявили более 700 нарушений при установке летних веранд в Москве в 2023 году, при этом 90% нарушений владельцы заведений устранили самостоятельно. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

Там напомнили, что в городской схеме размещения насчитывается почти 3,7 тыс. кафе. Только в 2023 году в нее были включены 282 новые площадки под открытые веранды. Кафе, бары, рестораны расположены как в центре, так и в жилых районах. Контроль за соблюдением правил размещения летних веранд осуществляет Госинспекция по недвижимости.

"С начала сезона открытых веранд инспекторы выявили 718 нарушений. 346 кафе не были включены в схему размещения, 289 установлены с превышением разрешенной площади, 82 находились в неположенных местах, а одно заведение принимало гостей до официального сезона открытия летних площадок, который начинается 1 апреля. В настоящее время 600 нарушений уже устранено, почти 90% из них - самостоятельно владельцами заведений. Работа по остальным продолжается", - сказал начальник надзорного ведомства Иван Бобров.

Отмечается, что для профилактики таких правонарушений Госинспекция по недвижимости на постоянной основе оказывает предпринимателям информационно-консультационную поддержку. Специалисты разъясняют, как законно разместить летнее кафе, проводят тематические вебинары, индивидуальные консультации, круглые столы.

Чтобы эффективно взаимодействовать с бизнесом и комплексно решать возникающие вопросы, к мероприятиям подключаются представители Федерации рестораторов и отельеров России. В 2023 году для предпринимателей организовали более 170 консультаций и шесть вебинаров. Анонсы мероприятий публикуются в новостной ленте контрольного ведомства на портале mos.ru, добавили в пресс-службе.