Проект "зеленого" стандарта для ИЖС вынесли на публичные обсуждения

Директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая сообщила, что новый проект содержит 40 критериев

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. ДОМ.РФ совместно с Минстроем РФ приступил к публичным обсуждениям проекта "зеленого" стандарта ГОСТ Р для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"ДОМ.РФ совместно с Минстроем РФ приступил к публичным обсуждениям проекта "зеленого" стандарта ГОСТ Р для индивидуального жилищного строительства. Сегодня важно, чтобы такое жилье становилось более качественным и экологичным, повышалась энергоэффективность зданий, территории обеспечивались необходимой инфраструктурой, росла доля переработки строительных отходов", - сказала Слуцкая, выступая на сессии ВЭФ "Устойчивое развитие государства и бизнеса. Про тех, кто смотрит в будущее".

По данным ДОМ.РФ, новый стандарт, разрабатываемый на основе ГОСТ Р для строительства многоквартирных домов, будет содержать 40 критериев, входящих в восемь основных "зеленых" категорий, по которым будут оцениваться проекты ИЖС. Среди них энергоэффективность и атмосфера, организация участка, инфраструктура, организация и управление строительством, комфорт и качество внутренней среды, инженерное обеспечение здания, материалы и ресурсоэффективность, обращение с отходами производства и потребления, а также качество архитектуры.

Проект стандарта включает количественные и качественные характеристики проектов частного домостроения в России на всем жизненном цикле здания. Новый стандарт будет учитывать опыт международных и национальных систем сертификации а также мнения ведущих российских компаний, реализующих комплексные проекты ИЖС и имеющих опыт прохождения экспертизы по таким проектам. По информации ДОМ.РФ, он будет доработан с учетом предложений строительного сообщества, полученных в ходе публичных обсуждений.

По словам Слуцкой, в настоящее время ИЖС является одним из самых быстрорастущих сегментов рынка. "На частные дома уже приходится более половины всего ввода жилья в стране, при этом благодаря мерам поддержки растет и ипотечное кредитование сектора - за семь месяцев выдано почти 50 тыс. кредитов - больше, чем за весь прошлый год", - отметила она.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.