Также кредитная организация запустит программу "Льготная ипотека в Республике Тыва"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Сбер расширит "Дальневосточную ипотеку" на Арктику и запустит программу "Льготная ипотека в Республике Тыва". Об этом сообщила пресс-служба банка в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Ожидается распространение Арктических зон на действующую программу "Дальневосточная ипотека". Банк будет готов запустить прием заявок по программе на "Домклик" после утверждения условий Правительством РФ", - говорится в сообщении. Льготная "Дальневосточная ипотека" запущена в 2019 году, она позволяет получить ипотечный кредит на жилье в ДФО по льготной ставке не более 2% годовых.

Кроме того, в сентябре Сбер запустит программу "Льготная ипотека в Республике Тыва" со ставкой от 2% годовых, максимальной суммой кредита - 6 млн рублей и сроком - до 242 месяцев. По программе будет возможно приобрести готовое или строящееся жилье на первичном рынке у юридических лиц.

Расширение мер поддержки в части запуска новых госпрограмм в Республике Тыва и Арктической зоне даст импульс строительству жилья и развитию смежных индустрий, отмечают в банке.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девизом стало "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.