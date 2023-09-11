В пяти регионах определят застройщиков "дальневосточных кварталов" до конца 2023 года

На создание инфраструктуры по программе "Дальневосточный квартал" предусмотрен 1 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Застройщики по программе "Дальневосточный квартал", которая началась в 2021 году для поддержки проектов комплексной застройки, к концу года будут определены в пяти регионах. Об этом сообщил первый замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на сессии "Дальний Восток будущего. Строить больше, комфортнее и красивее" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Реализуем такие программы, которые стимулируют приход федеральных застройщиков на ДВ (Дальнем Востоке) и развитие отрасли: это [программа] "Дальневосточный квартал" по аналогии с программой "Стимул" - создаем условия для строительства <…>, предоставляем льготы, создаем за счет средств федерального бюджета инфраструктуру для застройщиков, - сказал Гусейнов. - Единственный критерий, по которому мы предлагаем застройщикам земли, - это цена не выше определенной Минстроем России. Соответственно, на сегодня у нас на 1,8 млн кв. метров мы выбрали площадки, уже по итогам прошлого года у нас были две площадки, в этом году застройщики еще по двум площадкам. И до конца года мы планируем завершить еще отбор застройщиков на трех площадках, это Хабаровск, Забайкальский край и Бурятия".

Он добавил, что в этом году на создание инфраструктуры по программе "Дальневосточный квартал" предусмотрен 1 млрд рублей. В следующем году финансирование продолжится, чтобы инфраструктура была создана синхронно со строительством и введением жилья.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.