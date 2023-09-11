Минстрой может возобновить программу выдачи застройщикам льготных кредитов

Замглавы ведомства Никита Стасишин добавил, что Минстрой пристально следит за ситуацией, однако в фокусе внимания не мегаполисы, а средние города

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Минстрой России допускает возобновление программы льготных кредитов застройщикам из-за роста ставок на приобретение земельных участков и финансирования расходов для получения разрешения на строительство. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин на дискуссионной платформе "Росконгресс-Урбанхаб" в ходе "Восточного экономического форума".

"Если мы увидим в следующие два-три месяца замедление раскрытия градостроительного потенциала, когда готовые земельные участки не выводятся, не получаются разрешения на строительство, просто потому что берутся "бриджи" (бридж-кредиты - прим. ТАСС) на техническое присоединение, на проектную документацию, и если ничего не будет в лучшую сторону меняться с ключом, ну конечно, мы будем предлагать такой механизм возобновить", - сказал он.

Стасишин добавил, что Минстрой сейчас пристально следит за ситуацией, однако в фокусе внимания не мегаполисы, а средние города. В случае если спрос на новостройки просядет, а наполняемость счетов эскроу остановится, банки могут прекратить финансирование по новым проектам, пояснил он. "По нашим ощущениям, мы здесь должны будем максимально быстро включить программу субсидирования проектного финансирования, которую мы делали вместе с ДОМ.РФ. Тем более она для бюджета не стоит дорого, но она очень действенная, иначе мы получим снижение ввода многоквартирного жилья в 2026-2027 годах", - полагает он.

Стасишин добавил, что Минстрой и ДОМ.РФ разрабатывают так называемый кластерный подход к регионам с точки зрения необходимости определенных мер поддержки в зависимости от спроса на жилье и рентабельности отрасли жилищного строительства.

В начале 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил разработаьь механизм выдачи застройщикам льготных кредитов, мера была рассчитана до конца 2023 года.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.