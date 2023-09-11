В Москве появится новый район почти на 3 млн кв. м

На территории района будут расположены природный парк с возможностями для семейного и активного отдыха

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "А101" запускает новый проект в ТиНАО - жилой район "Деснаречье", где планируется построить почти 3 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе девелопера.

"Всего в рамках проекта на участке площадью 195,3 га будет построено более 2,95 млн кв. м недвижимости жилого, коммерческого и социального назначения", - рассказали в группе компаний.

Жилой район "Деснаречье" расположен в 10 минутах ходьбы от строящейся станцией метро "Десна" Троицкой линии, на его территории сливаются русла рек Десны и Незнайки. Проект реализуется в окружении лесных массивов, поэтому в организации общественных пространств акцент сделан на здоровый образ жизни, рекреационные и спортивные функции. На территории района будут расположены природный парк с возможностями для семейного и активного отдыха, этнопарк, сеть прогулочных и велосипедных дорожек. Набережную реки Десна планируется благоустроить для прогулок, занятий спортивной рыбалкой и катания на лодках.

Район возводится в рамках концепции "15-минутного города", которая подразумевает развитую инфраструктуру и пятнадцатиминутную доступность объектов внутри жилой застройки. В частности, проектом предусмотрено строительство школ на 6 175 мест и детских садов на 3,4 тыс. мест, кинотеатра, ледового дворца спорта, а также спортивных учреждений с бассейнами. Общая площадь отдельно стоящих коммерческих и деловых объектов составит более 389 тыс. кв. м.

ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов, входит в перечень системообразующих предприятий России. В настоящее время портфель текущих проектов группы составляет порядка 2,1 млн кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий в Москве и Ленинградской области. В 2022 году девелопер ввел в эксплуатацию более 827 тыс. кв. м недвижимости, что почти в два раза превышает показатели 2021 года.