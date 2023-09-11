Минвостокразвития заявило, что в ДФО ввели в эксплуатацию 2,28 млн кв. м жилья в 2023 году

Первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов отметил, что 0% всех жилищных кредитов на Дальнем Востоке приходятся на программу "Дальневосточная ипотека"

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Площадь жилья, которое ввели на Дальнем Востоке в первом полугодии 2023 года, составила 2,28 млн кв. м, что немногим меньше показателя за полный 2021 год. Об этом сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов на сессии "Дальний Восток будущего. Строить больше, комфортнее и красивее" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Основным толчком к росту объемов ввода жилья в Дальневосточном федеральном округе стало решение президента РФ Владимира Путина по итогам ВЭФ в 2015 году о запуске программы "Дальневосточная ипотека" под 2%. Благодаря этому с 2020 года мы фиксируем темпы роста по вводу жилья, которые <...> опережают среднероссийские значения. Рост по отношению к 2021 году - 14,5% при среднероссийских значениях в 11%. За январь - июль текущего года введено 2 млн 280 тыс. кв. м жилья, к примеру, в 2021 году за весь год было 2,5 млн кв. м жилья", - сказал Гусейнов.

Он обозначил, что 80% всех жилищных кредитов на Дальнем Востоке приходятся на программу "Дальневосточная ипотека". Используя меру поддержки, улучшили свои жилищные условия порядка 80 тыс. семей. Общая сумма выданных кредитов составляет 345 млрд рублей. Стоимость жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) на 3,4% выше среднероссийских показателей.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин сообщал, что в 2022 году объемы строительства жилья на Дальнем Востоке достигли 3,52 млн кв. м. Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев отмечал, что ввод жилья в регионах ДФО за год вырос на 27%, что в два раза превышает общероссийский показатель.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 10-13 сентября 2023 года. Его девиз - "На пути к сотрудничеству, миру и процветанию". Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер ВЭФ.