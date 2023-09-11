В Москве по программе реновации с начала года снесли более 135 старых домов

Объемы сноса 2023 года превысили показатели за весь предшествующий период действия программы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Объемы сноса расселенных домов по программе реновации с начала 2023 года превысили показатели за весь предыдущий пятилетний период реализации программы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Благодаря высоким темпам возведения и качеству нового жилья, закономерно ускоряются процессы переселения жителей и освобождения территорий для последующего строительства новых комфортных домов и сопутствующей инфраструктуры. Так, с начала этого года уже обеспечен демонтаж 137 зданий старого жилого фонда", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он подчеркнул, что объемы сноса 2023 года уже превысили показатели за весь предшествующий период действия программы - с 2018 по 2022 год были демонтированы 133 домов.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, всего с начала реализации программы реновации демонтировано 270 старых жилых зданий. Лидерами по данному показателю выступают ЗАО (42), ВАО (36) и САО (34). Еще 237 домов полностью расселены, большинство из них также подлежат сносу.

Глава департамента отметил, что в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду, уменьшения количества отходов и повторного их использования при демонтаже многоквартирных домов применяется технология "Умный снос". Так, на сегодня в ходе сноса переработано более 1,3 млн тонн отходов.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в августе 2017 года. Всего же в рамках программы новые квартиры получат около 1 млн москвичей, в столице будет расселено 5 175 домов.