В Москве построят офисный центр с паркингом около станции метро "Калужская"

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, это позволит создать дополнительные рабочие места за пределами центра

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы заключили договор аренды земли для строительства офисного центра с паркингом на юго-западе города в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Город заключил договор аренды земельного участка с инвестором для реализации масштабного инвестиционного проекта - строительства офисного центра с паркингом площадью 42,6 тыс. кв. м около станции метро "Калужская". Это позволит создать дополнительные рабочие места за пределами центра", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Офисный центр с паркингом инвестор построит на участке площадью около 0,6 га. Землю для реализации МаИП предоставили без проведения торгов на пять лет, в течение которых он должен завершить возведение объектов и ввести их в эксплуатацию", - добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что МаИП - это особый статус, который могут получить значимые для города объекты, направленные на увеличение количества рабочих мест, развитие столичной инфраструктуры, рост инвестиций в экономику столицы. Предпочтение отдается инновационным центрам, современным производствам, высоким технологиям, социальной и спортивной инфраструктуре.